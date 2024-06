Confira a programação das festas juninas em Londrina e região

Chegou o tão esperado mês de junho e, com ele, umas das festas mais tradicionais: as festas juninas! Marcada pelas danças folclóricas, músicas, comidas típicas e trajes caipiras, a festividade é um momento de celebração na qual pessoas de todas as idades se reúnem para compartilhar alegria, diversão e muita comida boa! Pensando nisso, o Portal Bonde selecionou uma lista com as principais festa juninas em Londrina e região. Prepare seu look e confira abaixo:







ARRAÍA PARADA DO LIMOEIRO





O Arraiá de Parada do Limoeiro já tem data marcada, a feira acontece no sábado 15 de junho, das 15h às 21h.

O evento vai contar com apresentação musical do cantor sertanejo Isaac Marrudo, que estará acompanhado de seu pai João Cordeiro. O repertório contará com modão de viola, sertanejo raíz e também com músicas próprias.

A programação também prevê a dança de quadrilha junina e a diversão da criançada fica por conta dos brinquedos infantis e o touro mecânico.





Além de muita comida e bebida típica e a feira com produtos artesanais de expositores da própria Parada do Limoeiro e alguns convidados.

A Parada do Limoeiro está localizada no Km 7 da Estrada do Limoeiro, em frente à Capela Santo Antônio.





ARRAÍA CUPIMZÃO

O arraiá do posto Cupimzão será no dia 14 de junho na Rodovia Celso Garcia Cid, KM83 e contará com diversas atrações especiais como: Pipoca, quentão sem álcool, Barraca do Beijo e Fogueira maluca.





ARRAÍA CATUAÍ LONDRINA

No feriado, de 7, 8 e 9 de junho o shopping Catuaí faz o seu arraiá que promete ser uma festança com muita música, gastronomia e arrasta pé.





Na sexta-feira (7) a programação começa com show de prêmios em prol do HCL (Hospital do Câncer de Londrina) a partir das 17h.

As músicas tradicionais também farão parte da celebração com show de Dan e Juca, Calango Forró Pé de Serra, Marina Madi em ritmo de Baião, Forró Trio Caviúna, Marcelo Sá e Batupé.





Veja a programação:





Sexta-feira (7)

17h - Show de Prêmios em prol do HCL

19h - Dan e Juca

21h - Calango Forró Pé de Serra





Sábado (8)

18h30 - Marina Madi em ritmo de Baião

20h30 - Forró Trio Caviúna





Domingo (9)

18h30 - Marcelo Sá

20h00 - Batupé





FESTA JUNINA DO IATE CLUBE





A Festa Junina do Iate Clube de Londrina acontecerá no dia 22 de junho das 17h às 22h no Salão do Lago e Palco Externo.





Estarão disponíveis no local diversas barracas de comidas típicas, além dos shows de Diegão e Jorginho Brito.





O preço para a entrada é de R$ 25,00. Associados e crianças de até 12 anos não pagam.





SESC LONDRINA NORTE





O Sesc Londrina Norte também contará com a celebração junina no dia 8 de junho das 12h às 20h na Avenida Saul Elkind, 1555, Cinco Conjuntos. A festa contará com comidas típicas, barracas de brincadeiras, apresentações de alunos da instituição e shows de cantores locais.





O grande destaque é a feira de gastronômica oferecendo uma variedade de comidas típicas doces e salgadas. Quem for ao evento poderá saborear o quentão, milho verde, canjica, pamonha, bolo de fubá, cachorro quente, pastel, entre outras iguarias que fazem parte da culinária junina.





ARRAÍA DE IBIPORÃ





O Arraía da terra bonita na cidade de Ibiporã contará com diversos shows entre eles o shows de Felipe e Murilo no dia 7, e Bruno e Barreto no dia 11. A festa conta com uma variedade de barracas de comidas e bebidas típicas, onde será possível saborear deliciosos quitutes juninos com iguarias e tradição desta época do ano. A festa ocorre de 1 a 9 de junho, às 19h, de segunda a sexta, e no domingo, às 12h, na Praça Pio XII, centro de Ibiporã.





SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA





A tradicional e aguardada Quermesse Junina do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Londrina será entre os dias 29 e 30 de junho e 6 e 7 de julho, na Vila Nova. A atração esse ano acontece em dois dias e uma das novidades será um parque de diversões, que será instalado na praça em frente ao santuário. Além dos brinquedos, haverá barraquinhas gastronômicas, tômbola e missa em ritmo sertanejo. Os ingressos antecipados do parque já estão sendo vendidos na secretaria do Santuário e com os agentes de pastorais da comunidade e custam R$ 5 até a sexta-feira (28), após essa data os ingressos passam a custar R$ 10.





PARÓQUIAS E CAPELAS





A Arquidiocese de Londrina divulgou, recentemente, o calendário de festas juninas realizadas nas paróquias e capelas nos meses de de junho e julho. Confira a lista:







Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes

Dias 7 e 14 de junho

Rua Mateus Leme, 1050, Bandeirantes





Capela São Bonifácio

Dia 2 de junho, a partir das 15h

Rua Izabel Romeiro Malfil, 45, Quadra do Cafezal





Catedral Metropolitana Sagrado Coração de Jesus



Dias 7 e 8 de junho

Tv. Padre Eugênio Herter, 33, centro de Londrina





Paróquia Nossa Senhora das Graças

Dias 7, 8 e 9 de junho

Rua Luís Dias, 393, Jardim Londrilar





Paróquia Santo Antônio

Dias 7, 8 e 9 de junho

Rua Jair Carvalho de Oliveira, 280, conjunto Cafezal 4





Paróquia Nossa Senhora rainha dos apóstolos

Dias 8 e 9 de junho

Avenida Tiradentes, 43, Jardim Shangri-Lá





Paróquia Santo Antônio de Pádua

Dias 8 e 9 de junho

Rua Serra do Frade, 53, Messiânico





Paróquia São Lourenço

Dia 8 de junho

Rua Augusto Gallo, 88, Jatobá





Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Dia 8 de junho após a missa das 17h

Av. Guilherme de Almeida, 2715, Ouro Branco





Paróquia Nossa Senhora da Glória

Dia 8 de junho

Rua Togo, 60, Ouro Verde





Paróquia São João Paulo II

Dia 8 de junho, apartir das 19h

Rua Celeste Conto Moro, 13, Jardim Padovani





Capela São João de Anchieta

Dia 8 de junho

Rua Luiz Leopoldo, 304, Parigot de Souza 2





Capela Nossa Senhora Aparecida

Dia 8 de junho

Rua Dep. Agnaldo Pereira Lima, 500, Monte Belo







Capela São Francisco de Assis

Dia 8 de junho

Rua Pedro Fabre Francês, 31, Residencial Jose B. Almeida





Paróquia Nossa Senhora de boa viagem

Dias 14, 15 e 16 de junho

Av. Serra da Esperança, 340, Bandeirantes





Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Dias 15 e 16 de junho

Rua Dom Bosco, 55, Iguaçu





Paróquia coração de Maria

Dias 14, 15 e 16 de junho

Avenida Higienópolis, 1073





Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Dia 22 de junho, a partir das 18h

Rua Pedro Nolasco da Silva, 178, Tókio





Paróquia São Luiz Gonzaga

Dia 22 de junho, a partir das 19h

Avenida São João, 4213, Ernani





Capela Nossa Senhora do paraíso

Dia 29 de junho

Rua do Pelicano, 69, Paraíso