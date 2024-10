Arapongas orienta sobre pré-cadastro do programa Família Acolhedora

A Prefeitura de Arapongas (região metropolitana de Londrina), por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), está fazendo o pré-cadastro do Serviço Família Acolhedora, voltado para o acolhimento temporário de crianças ou adolescentes que estão afastadas do convívio familiar em decorrência de alguma medida de proteção. O serviço será implementado em 2025.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Neste serviço, as famílias cadastradas previamente terão a oportunidade de receber em suas casas essas crianças ou adolescentes, cuidando delas enquanto não retornam para suas famílias de origem”, fala a secretária da pasta, Terezinha Zin Canassa.

Publicidade

Conforme a Semas, a família acolhedora será um apoio à criança ou adolescente, devendo oferecer além do acolhimento, cuidado, afeto e se responsabilizando pelas atividades cotidianas do acolhido até que possa retornar para a sua família de origem ou seja encaminhado para adoção.

Publicidade

O que é necessário para ser uma família acolhedora?





Publicidade

- Ser maior de 18 anos, sem restrição de gênero e de estado civil;

- Residir no município de Arapongas há mais de 1 ano;

Publicidade

- Não ter interesse em adotar;

- Não possuir antecedentes criminais;

Publicidade

- Ser considerada apta a receber a criança/adolescente após a avaliação da equipe técnica (assistente social e psicóloga do Serviço);

- Ter a aprovação de todos os membros residentes em seu domicilio.

Publicidade

COMO FAZER PARA PARTICIPAR?





Inicialmente, todas as famílias interessadas, deverão fazer o pré-cadastro online, não sendo necessário nesse primeiro momento a apresentação de documentos. Além de aguardar o contato da equipe da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social).

As famílias passarão por entrevista social pela equipe técnica de Capacitação, com objetivo de ajudar a entender sobre a função. Também serão avaliadas para saber se estão aptas para o serviço. Vale ressaltar que durante todo o processo de acolhimento, a família será acompanhada pela equipe técnica do Serviço Família Acolhedora.





INFORMAÇÕES





Para maiores informações, os interessados podem ligar ou enviar mensagens ao Whatsapp do SEMAS: (43) 3902- 1335.