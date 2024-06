Cinco lugares para garantir roupas, decorações e guloseimas para festa junina em Londrina

As festas juninas já estão a todo vapor! Está rolando o mês de junho e muitas pessoas já estão à procura de roupas, acessórios, guloseimas e decorações para deixar o "arraiá" ainda mais especial.





Você é de Londrina e região e quer deixar a sua festa 'chiquê' e arrasar nas festas? O Portal Bonde preparou uma lista com alguns estabelecimentos comerciais que vendem e alugam esses produtos. Confira!

MULTIFESTAS LONDRINA





A loja conta com diversos tipos de acessórios para festa junina, como: chapéu de palha (feminino e masculino), chapéu cowboy, presilhas, tiaras com mini chapéus e girassóis, gravatas, broches, suspensório entre outros. A faixa de preço varia entre R$ 2,80 a R$ 31,50.

Quando se trata de roupas e fantasias, o espaço tem para comercializar: vestido infantil (6 meses a 10 anos), vestido adulto, camisa adulto, colete infantil (P ao G), saia adulto, avental junino. Roupas infantis a partir de R$ 26 até R$ 85, adulto de R$ 38 até R$ 84.





Decoração

Bandeirolas de plástico e papel, faixas com escrita, pipas decorativas, balões e lanternas de papel, painéis decorativos com diversos formatos que remetem a festa junina (balão, milho, caipira, espantalho e etc.), painéis para foto, espantalhos de palha de vários tamanhos, TNT com temas juninos, entre outros. Preços variam de R$ 2,50 até R$ 40.





Doces

Paçoca de rolha com e sem chocolate, pé de moça, pé de moleque, doce de abóbora, maria mole, doce de banana, fondant de leite, paçoca, tipo caseira, marshmallow. Preços variam de R$ 5,90 até R$ 36,50.





Outros

Vara de pescar, peixes para pescaria, saco de pipoca e de cachorro-quente, bandejas decoradas, argolas, estalo de salão, cartela de bingo, cachepôs de palha e papel. Os custos variam de R$ 5,50 até R$ 22,50.





O lugar comercializa seus produtos em loja física e também pelo WhatsApp, mas não faz locação de fantasias e roupas.

HP PLÁSTICOS E UTILIDADES





O estabelecimento comercial disponibiliza vários tipos de acessórios e roupas tanto para adultos, quanto para crianças como: roupas (PP e P), mini chapeuzinho para por na cabeça com presilha, chapéu de palha feminino e masculino, chapéu de boiadeiro, flores, saia xadrez, gravatas de papel colorida e adesivos para decorar roupas. A média de preço varia entre R$ 8 a R$ 90.

Decoração





Bandeirinhas, toalhas, pratos de sobremesa decorados e flores. Média de preço de R$ 30 até R$ 80.





Doces





Paçoca, pé de moleque, tetop, maria mole, pé de moça, doce de leite e suspiro. De R$ 4 até R$ 50.





Outros





Embalagens para armazenamento dos itens como: sacos de pipoca, embalagens para hot dog, sobremesa, guardanapos, sacos de lixo, copinhos, isopores para sopa de canjica, doces prontos como paçoca, maria mole, geleinha dentre outros - a partir de R$ 8 até R$ 70.





Os produtos são vendidos em loja física e no site.