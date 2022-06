Dia dos Namorados: simpatias para atrair o amor

Quem não quer ter a sorte de encontrar um amor tranquilo e sereno? Poder ter calma na alma e aquele sorrisão no rosto? Poder compartilhar momentos e risadas? Ser “a pessoa” de alguém?

“O amor faz com que você se lance na busca da reciprocidade, fazendo surgir o grande desejo de se unir à pessoa amada”, comenta a cigana Kélida. Para isso, ela vai nos ensinar duas simpatias, sendo uma delas para atrair amor e a outra para apimentar a relação, afinal, é natural que com o tempo as coisas vão dando aquela esfriada entre o casal.

Quem disse que só porque você já tem um companheiro não precisa de uma forcinha mística para manter o relacionamento saudável e feliz? Com as simpatias para os Dia dos Namorados é

Possível não só trazer paz e relação, como dar aquela apimentada na hora H.

No Brasil, a celebração também está relacionada ao frei português Fernando Bulhões, popularmente conhecido como Santo Antônio. Em suas pregações, o divino sempre destacava a importância do amor e do casamento. Por isso, foi escolhida a data de 12 de Junho para a comemoração, que é a véspera de seu dia.





Abaixo, a mística Kélida Marque traz algumas dicas de simpatias, confira!