Dia Internacional da Montanha-Russa: Veja destinos para curtir brinquedo

“Os viajantes estão buscando destinos que ofereçam novas experiências e opções de atividades e lazer ao ar livre, principalmente para viagens em família”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar. “Os parques de diversões oferecem atividades para todas as preferências e faixas etárias, incluindo as montanhas-russas, para os que buscam adrenalina.”

A inspiração para criar a atração surgiu no século 15, na Rússia, onde as pessoas costumavam se divertir com trenós nas colinas nevadas.

Veja os destinos para curtir montanhas-russas pelo mundo:







Nova Jersey (Estados Unidos)



A montanha-russa mais alta do mundo é a Kingda Ka, no Parque Six Flags Great Adventure, em Jackson, Nova Jersey (EUA). Inaugurada em 2005, tem 139 metros de altura, o que equivale a um prédio de 40 andares. A velocidade chega a 206 km/h.





Mie (Japão)

A Steel Dragon 2000 é a montanha-russa mais extensa do mundo, com 2.479 metros. É construída em aço e possui 97 metros de altura, em uma duração de 4 minutos. Ela está localizada na província de Mie, no Japão, no parque de diversões Nagashima Spa Land.





Flórida (Estados Unidos)

A Hollywood Rip Ride Rockit é uma das mais inovadoras e modernas da atualidade, já que permite aos tripulantes escolherem a trilha sonora que desejam ouvir no percurso. Inaugurada em 2009, está no Parque Universal Studios e possui 51 metros de altura, 1,1 km de extensão, subida de 90 graus, e velocidade que atinge 104km/h.





Yongin (Coreia do Sul)

Para os fissurados em montanhas-russas de madeira, a T Express é considerada a maior do mundo, com 1.641 metros de extensão, 56 metros de altura e 104 km/h. Está localizada no Everland, maior parque temático da Coreia do Sul.





Vinhedo (Brasil)





No Brasil, a montanha-russa de madeira em destaque é a Montezum, seja por tamanho, extensão ou velocidade. Possui 42,4 metros de altura, 1.030,2 metros de extensão e velocidade que chega a 103 km/h. Ela está no Parque Hopi Hari em Vinhedo, São Paulo, e a duração é de 58 segundos.





Cidade do México (México)





A Superman, El Último Escape é a maior montanha-russa do México, com 67 metros de altura e velocidade que chega a 120 km por hora. O brinquedo comporta até 1.600 pessoas por hora, com um percurso de duração de três minutos. Está no Parque Six Flags, em filial na Cidade do México.





Tigre (Argentina)





Outro destaque da América Latina é a Montanha-Russa Desafio, na Argentina, no Parque de La Costa, considerado o maior do país. Fica na cidade de Tigre, a poucos quilômetros de Buenos Aires. A altura mínima requerida para poder entrar no brinquedo é de 1,30 metros.





Santa Catarina (Brasil)





No Brasil, uma das indicações é a montanha-russa Star Mountain, com queda inicial de 35 metros de altura e percurso que conta com dois loopings de muita adrenalina e emoção. Ela está no Parque Beto Carrero World, cidade de Penha, no sul do país. No mesmo parque ainda se encontra o Firewhip (Chicote de fogo), primeira montanha-russa invertida do Brasil, onde o trilho fica sobre a cabeça e os pés pendurados, além de passar por lagos e cachoeiras, a 700 metros de altura, a quase 100km/h.