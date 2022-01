Verão Paraná - Viva a Vida oferece atividades de lazer no litoral do Paraná

O programa Verão Paraná - Viva a Vida 2021/2022 começou no litoral paranaense em 28 de dezembro de 2021 e segue até o dia 30 de janeiro de 2022.

Um dos serviços, desenvolvido pela Superintendência do Esporte, volta-se ao desenvolvimento de atividades de esporte e recreação com os veranistas e moradores locais.

O projeto conta com seis pontos fixos: Morro do Cristo, em Guaratuba; Caiobá, em Matinhos; Praia de Leste, Ipanema e Shangrilá, em Pontal do Paraná; e a Ilha do Mel. As atividades vão de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.





A programação oferece atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de demais práticas para entretenimento.





As quadras de vôlei de praia, futebol, beach tennis e futmesa ficam à disposição da comunidade, que pode emprestar os equipamentos necessários.

Há, ainda, brindes dos apoiadores e patrocinadores aos participantes das atividades.







Confira a programação diária dos postos fixos:





Caiobá





Caminhada orientada – 8h30 às 9h15

Recreação infantil – 9h30 às 10h15 e 16h às 17h

Atividades de palco – 10h15 às 11h15 e 17h30 às 18h45

Desafios relâmpagos – 11h15 e 18h45

Campeonatos e torneios diários – Inscrições das 8h30 às 11h45 e o torneio às 15h.





Shangrilá





Caminhada orientada – 8h30 às 9h15

Recreação infantil – 9h30 às 10h30 e 16h30 às 17h30

Atividades de palco – 10h30 às 11h e 17h30 às 18h45

Campeonatos e torneios diários – 11h





Ipanema





Caminhada orientada – 8h30 às 9h15

Recreação infantil – 9h30 às 10h30 e 16h às 17h

Atividades de palco – 10h30 às 11h e 18h às 18h45

Campeonatos e torneios diários – 11h





Praia de Leste





Caminhada orientada – 8h30 às 9h15

Recreação infantil – 9h30 às 10h30 e 16h às 17h

Atividades de palco – 10h30 às 11h e 18h às 18h45

Campeonatos e torneios diários – 11h e 15h30





Guaratuba





Caminhada orientada – 8h30 às 9h15

Recreação infantil – 9h30 às 10h30 e 16h às 17h

Atividades de palco – 10h30 às 11h15 e 17h às 18h

Missão Impossível – 11h15

Campeonatos e torneios diários – 8h30 e 11h45