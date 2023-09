5 vantagens de usar um kindle

1 - Custo menor

Comprar um livro, ainda que seja prazeroso, nem sempre sai barato. Dependendo da edição, o leitor pode desembolsar até mais de R$ 100 para desfrutar das páginas impressas.





Em contrapartida, os livros digitais, por envolverem menos custo na elaboração, saem mais em conta. Basta olhar no site de um grande e-commerce para comparar as versões. O clássico do russo Dostoiévski Crime e Castigo, por exemplo, custa R$ 58 em média com capa comum e R$ 1,90, segundo o site da Amazon.





Além do mais, existem muitas obras gratuitas, que podem ser baixadas e enviadas por e-mail para o dispositivo. Entre os acervos disponíveis estão a Open Library, a Biblioteca Mundial Digital e o Portal Domínio Público.





Independentemente do gênero desejado, há sempre várias opções para poder ler sem precisar comprar os livros físicos. Dos mais antigos e clássicos até os últimos romances, a versão mais econômica sempre é a digital.