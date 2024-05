F1: Sainz garante pódios, mas continua sem vaga na F1 em 2025

Com a saída de Saniz da Ferrari, Lewis Hamilton fica com a vaga cobiçada na renomada equipe italiana. As movimentações na F1 sempre atraem a atenção dos fãs do esporte e agitam plataformas como a Bet365. Cada movimentação no mercado de pilotos da F1 sempre gera grande interesse entre os fãs do esporte.





Carlos Sainz, que garantiu o terceiro lugar no Grande Prêmio do Japão de F1 2024, anunciou sua saída da equipe Ferrari para o próximo ano, abrindo espaço para Lewis Hamilton.





Após alcançar seu terceiro pódio em tantas corridas nesta temporada, superando Lando Norris e seu colega de equipe, Charles Leclerc, Sainz expressou sua disponibilidade para o futuro, ainda incerto no em 2025.





A partida da escuderia italiana, especialmente durante um momento de destaque em sua carreira, trouxe sentimento de frustração para o piloto espanhol.

Partindo da quarta posição, Carlos Sainz tinha como objetivo alcançar a terceira colocação, ocupada por Norris da McLaren.





Contudo, uma bandeira vermelha logo na largada alterou a estratégia de vários competidores, além do calor intenso no Circuito de Suzuka ter impactado o desempenho dos pneus macios e médios. Como resultado, o piloto espanhol realizou duas paradas nos boxes.