Soja: produtores de soja driblam seca e produzem até 10 sacas a mais

A desenvolvedora desta tecnologia é a empresa paranaense de fertilizantes, Brasfertil , que conta com uma linha de fertilizantes que atua diretamente na imprevisibilidade do clima, mas também auxilia em outros desafios da produção de soja: são 15 nutrientes em um único pellet. O diretor técnico e industrial da empresa, Márcio Salvalagio, explica que a linha de fertilizantes da Brasfertil traz ainda o benefício de ter matéria orgânica junto com o fertilizante. “Isso maximiza a eficiência do fertilizante. Ele fornece vida biológica para o solo, fornece micronutrientes, e na questão do clima traz uma segurança maior para o produtor, porque a matéria orgânica retém a umidade, ela segura a água. Então em uma falta de chuva, essa umidade retida perdura por mais tempo, e faz com que a lavoura aguente um tempo um pouco maior de seca. Vários clientes, inclusive de soja, têm observado esse diferencial”.

O ano de 2023 trouxe consigo desafios consideráveis para os agricultores de soja no Paraná, com condições climáticas desfavoráveis que impactaram severamente a produção. O calor intenso e a escassez de chuvas resultaram em uma perda significativa na safra, como relatado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab). No entanto, em meio a essas adversidades, fertilizantes organominerais surgem como uma solução eficaz, oferecendo adubação com tecnologia diferenciada, mantendo a planta fortalecida mesmo em períodos de seca.

Produtores satisfeitos

Leonardo Perin, produtor de soja há 40 anos em Ivatuba/PR, utiliza os produtos da Brasfertil, há aproximadamente cinco anos, adotando-os integralmente há cerca de três anos. “A gente começou a usar em 20% da área, por questão de preço para ver como é o produto, estava querendo investir em adubos. Quando deu seca, onde eu tinha plantado com a Brasfertil, ficou mais verde do que com químico. Depois dessa experiência decidimos usar 100%”. Além disso, ele elogia o atendimento dos Representantes Técnicos de Vendas (RTVs) da empresa, destacando sua disponibilidade, prestatividade e atenção aos detalhes, o que contribuiu para uma experiência positiva.





Quem também teve semelhante experiência foi Tiago Arruda, produtor rural de Assaí/PR. Com uma década de experiência no cultivo de soja em uma área de plantio de 30 alqueires, adotou os produtos da Brasfertil há cerca de um ano, apresentado a eles por um amigo da faculdade. Ele relata uma diferença significativa após o uso dos fertilizantes da empresa. “Com os adubos da Brasfertil, consegui ver uma diferença grande, com uma planta de soja mais sadia, com mais engalhamento, mais carga, aguentou mais a estiagem que deu, fora a questão do custo/benefício. É um produto que te dá resultado, com um baixo investimento”.





Guilherme Pelissari, residente em Ortigueira/PR, está no ramo da soja há quatro anos, administrando uma área de 50 alqueires. Ele também destaca o excelente custo-benefício dos produtos, bem como sua notável eficácia, especialmente em áreas com menor fertilidade do solo. “Observei um aumento significativo na produção, com um arranque inicial muito bom”. Além disso, Pelissari elogia a boa granulometria dos adubos, o que contribui para sua aplicação eficiente e resultados consistentes no campo.





E os resultados não param por aí. Quem também está satisfeito com os produtos Brasfertil é o produtor de soja e milho, Alexandre da Silva. De acordo com ele, seus 150 alqueires plantados em Londrina/PR estão muito mais resistentes às chuvas. "Não vou deixar de usar, já comprei para a próxima safra, e até já indiquei para outros produtores devido aos resultados", explica o produtor. Outro ponto forte para Alexandre foi o acompanhamento do RTV da Brasfertil que atende à sua região. “Ele fez minhas análises de solo, interpretou e recomendou o melhor produto, além de acompanhar o desenvolvimento da lavoura periodicamente.”