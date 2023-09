Brasil tenta manter domínio na Libertadores

Três times brasileiros estão entre os semifinalistas da Copa Libertadores de 2023. Além do título, eles também podem reafirmar o domínio do país na competição. Afinal, desde 2019, apenas clubes daqui levantam a taça. A história vai se repetir? A bet365 para iniciantes já tem registrado inúmeras apostas sobre a principal competição do continente.





Enquanto o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors, um velho conhecido, na outra chave Internacional e Fluminense fazem duelo entre brasileiros. O histórico recente apontaria um leve favoritismo do Verdão, mas nesse nível de competição, e em um estágio tão avançado, as chances de cada time ficar com o título são quase as mesmas.





Se um brasileiro conquistar a taça, será o quinto título consecutivo para o país. Em 2019 e em 2022, o Flamengo foi o grande campeão. Já o Palmeiras garantiu o bicampeonato consecutivo em 2020 e 2021.





Além disso, das últimas quatro finais, três envolveram apenas equipes do Brasil: Palmeiras e Santos, em 2020; Palmeiras e Flamengo, em 2021; e Flamengo e Athletico Paranaense, no ano passado.





Portanto, basta que o Palmeiras passe pelo Boca Juniors para que a quarta final seguida entre brasileiros esteja garantida, o que, de fato, mostraria uma enorme hegemonia no continente.