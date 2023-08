Criando Conteúdo Atraente: Um Atalho para o Crescimento de Seguidores no TikTok

Em 2018 o TikTok possuía 500 milhões de usuários no mundo e hoje chegou a atingir a marca de nada menos do que 1 bilhão seguidores.

A ByteDance então resolveu comprar um outro aplicativo de sucesso chamado de Musical.ly e em 2017 o adaptou criando uma versão internacional do que conhecemos hoje como TikTok.

Esse aplicativo criado para iPhone (iOS) e Android de estrondoso sucesso pertence a empresa chinesa chamada ByteDance. Ele havia lançado um app muito parecido ao TikTok em 2016, contudo exclusivamente na China chamado de Douyin onde existe até hoje, porém adaptado as leis chinesas.

A plataforma de vídeos TikTok se tornou um gigante das mídias sociais indiscutível em toda a Ásia, Estados Unidos e em vários outros países do planeta estando presente em mais de 150 nações e disponível em 75 idiomas.

Como funciona o TikTok

O programa trabalha com algoritmos que analisam como a pessoa interage nas redes sociais e sugere no feed os conteúdos similares assistidos previamente.

No TikTok é possível encontrar milhões de informações praticamente sobre qualquer assunto, já que o app funciona como um buscador de conteúdo. Seus seguidores no tiktok estão preparados para ver tudo.

Esse aplicativo atinge principalmente o público jovem usual nas redes sociais que gosta de seguir perfis, postar vídeos mostrando sua criatividade e interagir com outros usuários. Sua utilização é bastante simples, os reais seguidores Tik Tok necessitam apenas criar os seus clipes com os temas que mais lhe agradem e a seguir interagir na rede social.

O TikTok é uma plataforma de vídeos curtos com uma duração entre 15 e 60 segundos destinado a usuários que ainda não tenham 1.000 seguidores no perfil, a partir disso o limite máximo permitido são 5 minutos.

Porque vale a pena ter uma rede social no TikTok?

Outro ponto é aproveitar a monetização oferecida pelo TikTok ou ainda com as parcerias que irão acontecer conforme o volume de aparições vá subindo.

O TikTok é uma rede social com um importante número de seguidores, aliás, milhões de usuários e dessa maneira um usuário pode alcançar de maneira objetiva um grande número de pessoas e ao mesmo tempo melhorar seus seguidores em outras redes sociais.

Empresas podem entrar no TikTok?

Entretanto, é de suma importância que o departamento responsável pelo marketing da empresa faça previamente uma avaliação e um planejamento adequado para que a campanha seja bem direcionada. Seus seguidores no tiktok precisam saber o que esperar.

O TikTok permite criar uma conta comercial direcionada a empresas para que os produtores tenham uma maior proximidade com seu público-alvo através do marketing digital.

O que é um conteúdo atraente para redes sociais?

As tendências também são muito importantes para que uma conta possa ter uma taxa de engajamento satisfatória, ajudando a aumentar o alcance e inserindo seu perfil em um contexto desejável para sua marca ou objetivo.

Um dos pontos mais importantes para ter sucesso no TikTok é postar conteúdos originais para que se possa obter destaque entre os milhares de clipes existentes na plataforma. Se você que ter um perfil e um blog que seja tratado como exemplo, é preciso muito trabalho.

Dicas para crescer no TikTok

Podemos citar algumas dicas para que o tiktoker atinja seus objetivos no TikTok das mais variadas maneiras.

● Definir um nicho

Será preciso definir um tema que será o base das postagens. São inúmeras as opções desde os que se dedicam a exercícios, gastronomia, dicas em geral, moda etc. Fique atento às tendências.

Tendo escolhido seu nicho seus seguidores saberão exatamente qual é o seu perfil e até chamar mais pessoas para seguir.





● Preenchimento do perfil

Todos os campos do perfil deverão estar preenchidos, principalmente a foto que deverá ser de boa qualidade. Crie um nome de usuário para a sua conta que seja de fácil compreensão, descreva de maneira clara seu perfil e cite suas conexões com outras redes sociais.





● Vídeos de qualidade

Procure produzir vídeos de qualidade tanto de imagem quanto de som. Caso ainda não possua um bom equipamento as câmeras dos smartphones são capazes de produzir vídeos de qualidade bem aceitável. Evite lugares com muito barulho e tente obter a melhor iluminação possível.





● Publique frequentemente

Publicar vídeos constantemente ainda mais quando se está iniciando é o caminho a ser seguido.

O correto é postar vídeos ao menos a cada dois dias ou ainda diariamente para que o algoritmo do TikTok acabe valorizando o engajamento e ao mesmo tempo fidelizando seus seguidores.





● Seja original

Tenha sempre em mente que as pessoas serão atraídas para seus vídeos graças ao interesse do que você está divulgando, estão não copie o que já existe, procure observar o que é bom e acrescente ao seu próprio repertório. O TikTok está sempre destacando os temas que mais fazem sucesso, procure falar sobre algum deles em seu vídeo, mas sob outro prisma.





● Escolha bem as músicas

No TikTok encontramos um catálogo de músicas dos mais variados estilos. Antes mesmo de optar por determinada música pense no tipo de áudio que vai criar para que exista harmonia entre os dois. O próprio TikTok poderá ajudar já que indica as músicas que estão no top.





● Utilize as ferramentas de edição

O TikTok possui várias ferramentas de edição que irão ajudar a deixar os vídeos mais divertidos como efeitos visuais, filtros, até mesmo emojis.





● Escolha os melhores horários

A melhor horário para postagens é quando existem mais usuários ativos, os horários de pico. Segundo uma pesquisa feita em diferentes países os melhores dias da semana para se postar são terça, quinta e sexta-feira no horário diurno das 6 da manhã às 10 e a noite das 19 às 23 horas.





● Interação

Podemos interagir de diferentes formas no TikTok e uma delas é com nossos seguidores, respondendo aos seus comentários. Outra maneira é inserir o vídeo de outro tiktoker através da ferramenta de republicar vídeos, dessa maneira o conteúdo que você teve interesse postado por outro tiktoker pode ser compartilhado com seus seguidores.





● Utilize as hashtags

Da mesma maneira que utilizamos hashtags em outras redes sociais também podemos usá-las no TikTok, desse modo as probabilidades dos usuários encontrarem seus vídeos aumentam. Entretanto evite utilizar hashtags excessivamente utilizadas, porque assim a concorrência será ainda maior. A própria plataforma indica a quantidade utilizada de determinada palavra.





● Participe de desafios

Os desafios do TikTok são a nova mania possuindo uma aba exclusiva onde encontramos os vídeos de outros usuários, o que chamamos de tendências. Participando dos desafios e marcando as hashtags corretas seus vídeos passam a ter mais chances de serem inseridos na aba.





● Esteja atento as métricas

Tenha o hábito de analisar os resultados, desse modo se pode identificar que tipos de conteúdo estão dando certo e quais não estão trazendo resultados. Observando as estatísticas podemos descobrir quantas curtidas tivemos, os comentários, visualizações e outros pontos importantes para definir qual a melhor estratégia para postar assuntos de interesse do seu público.





Compartilhamento em outras redes sociais





Uma boa opção para aumentar o número de novos seguidores no TikTok é compartilhando seus vídeos em outras redes sociais como WhatsApp, Instagram, Twitter e Facebook.





● Parcerias

Uma maneira rápida e objetiva de aumentar o número de seguidores é através de parcerias com outros usuários. O importante é desenvolver relações com seus parceiros para que ambos saiam ganhando e desse modo consigam um maior engajamento na plataforma.





● Aposte nas lives

O TikTok dá muita importância as lives e ela são ao mesmo tempo uma oportunidade de o tiktoker interagir com seus seguidores. Prepare suas lives antecipadamente e durante a apresentação atenda as pessoas, tire suas dúvidas e agradeça a presença.





● Investimentos para criar bom conteúdo

No caso das empresas algumas medidas deverão ser tomadas para que a campanha tenha o máximo de visibilidade inclusive no pós alcance. A primeira dica é criar uma parceria com influenciadores, já que eles costumam ter um alto número de seguidores.





Outro ponto importante é utilizar o TikTok ads para divulgar seus anúncios na plataforma e para isso é preciso determinar seus objetivos e ter em mente um orçamento para a campanha e encontrar seu público.





A plataforma do TikTok trabalha com alguns tipos de anúncios:





● TopView

Os TopViews são vídeos de até 60 segundos que aparecem logo após abrir o TikTok e são apresentados uma vez ao dia.





● Branded Hashtags

Os Branded Hashtags são utilizados pelas empresas para estimular os usuários a criarem determinados conteúdos utilizando uma hashtag indicada pela marca. É uma publicidade cara, já que a empresa terá acesso com exclusividade a hashtag.





● Branded Effects

Nas publicidades Branded Effects são utilizados 2D, 3D ou RA com o objetivo de adicionar imagens dos produtos aos vídeos da plataforma. São criadas filtros ou adesivos que os usuários poderão utilizar nos vídeos.





● Brand Takeovers

Nesse tipo de anúncio podem ser incluídos ao mesmo tempo TopView, In-Feed e Branded Hashtags. Existe também a opção de incluir gifts e vídeos.





● In-Feed Ads

Os In-Feed Ads estão na página “For You Page” do TikTok sendo a primeira página vista quando se abre o app. Ali são exibidos os vídeos que a plataforma considera serem interessantes para o usuário.