Saiba como vai funcionar as agências do INSS em dias de jogos do Brasil

Nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo, as agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão horário especial de funcionamento. A depender do horário da partida, as agências poderão fechar mais cedo ou até mesmo não abrir para atendimento. Saiba como vai funcionar:





- Jogo às 12h (meio-dia): agências fechadas

- Jogo às 13h: atendimento até as 11h, horário de Brasília.

- Jogo às 16h: atendimento até as 14h, horário de Brasília.

