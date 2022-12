Pelé diz que assistirá jogo da Seleção do hospital

Internado em São Paulo desde o último dia 29 de novembro, o ex-jogador Pelé, de 82 anos, afirmou nesta segunda-feira (5) que assistirá ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul do hospital. O "rei do futebol" vem passando por um tratamento para se recuperar de uma infecção respiratória no Hospital Albert Einstein.





"Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que muitos da seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa. Eu quero inspirar vocês, meus amigos. Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", escreveu Pelé em suas redes sociais.



O estado de saúde do ex-jogador gerou apreensão no mundo todo, uma vez que veículos da imprensa brasileira publicaram que Pelé já não estaria respondendo à quimioterapia contra um câncer de cólon.





Em entrevista à TV Globo no último domingo (4), Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, tranquilizou os fãs ao dizer que o pai "não está em risco". Já outra herdeira do ex-craque, Kely Arantes do Nascimento, explicou que o ex-atleta teve Covid "há umas três semanas".





O Brasil entrará em campo diante da Coreia do Sul a partir das 16h (de Brasília), no estádio 974, no Catar. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.