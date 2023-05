Mascote da Copa do Mundo feminina vem ao Brasil e faz 1ª aparição oficial

A pinguim Tazuni esbanjou simpatia em sua primeira aparição oficial no Brasil como mascote da Copa do Mundo feminina. O torneio será realizado na Austrália e na Nova Zelândia, entre julho e agosto deste ano.



A mascote esteve no lançamento da campanha da Visa para o Mundial feminino. O evento contou, entre outras convidadas, com a ex-jogadora Iracema Ferreira, a Rata.

Publicidade

Publicidade





Tazuni tirou fotos, gravou vídeos, fez dancinhas e até bateu pênalti. A mascote aproveitou uma das quadras da Nossa Arena, espaço localizado na Zona Oeste de São Paulo, para mostrar sua habilidade no futebol.





A ação desta quarta (3) foi o pontapé inicial da Visa, patrocinadora da Copa feminina, para promover o evento no Brasil. Representantes da empresa garantiram que o investimento para o Mundial feminino será o mesmo que foi feito para a Copa masculina no Qatar, no ano passado.

Publicidade