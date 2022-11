Chefe de comitê da Copa do Mundo diz que faixa 'One Love' é 'divisiva'

O chefe do comitê organizador da Copa do Mundo do Catar, Hassan Al-Thawadi, comentou que o uso da braçadeira de capitão em defesa da comunidade LGBTI+ é "divisivo".





A decisão da Fifa de proibir o uso da braçadeira "One Love" durante o Mundial de 2022 provocou protestos das federações de sete países que pretendiam entrar em campo utilizando a especial faixa de capitão.

Na entrevista ao Talksport, Al-Thawadi acusou as seleções de querer enviar uma "mensagem muito divisiva" aos mundos islâmico e árabe.





O posicionamento do responsável pelo comitê organizador acontece no mesmo dia em que o ministro dos Esportes britânico, Stuart Andrew, anunciou que usará a braçadeira nesta terça-feira (29) enquanto assiste ao jogo entre Inglaterra e País de Gales.





Andrew, que é assumidamente homossexual, descreveu anteriormente a conduta da Fifa como "realmente injusta".