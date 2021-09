2º Colégio da Polícia Militar abre processo seletivo com 120 vagas em Londrina

Em funcionamento em Londrina há quase quatro anos, o 2º Colégio da Polícia Militar do Paraná abriu um processo seletivo para a admissão de novos alunos. Das 120 vagas ofertadas, 90 são para o 6º ano do ensino fundamental e 30 para o 1º ano do ensino médio. As inscrições podem ser feitas exclusivamente através do site do Colégio, até o dia 11 de outubro. Já as provas serão realizadas no dia 7 de novembro.

O 2º Colégio da Polícia Militar do Paraná possui 759 alunos matriculados entre os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Reconhecida pela disciplina, a educação oferecida nas instituições comandadas exclusivamente por militares também vem sendo procurada por famílias formadas por civis. Tanto que o governo do Paraná vem instituindo um programa de educação cívico-militar em mais de 200 escolas estaduais como forma de atender ao desejo manifestado por uma parcela da sociedade paranaense.





Por conta da procura das famílias londrinenses, que foi crescendo ao longo de cada uma das quatro edições do processo seletivo, o momento na trajetória escolar dos estudantes pode ser comparado com um vestibular. Conforme apurou a reportagem, mais de mil inscrições são esperadas nesta edição. “Geralmente, o número de acertos necessários para a aprovação tem subido pela maior concorrência", explicou à FOLHA o subcomandante da instituição, o capitão Ademar Vieira Neto.

