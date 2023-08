99 professores do Paraná vão embarcar em outubro para cursos no Canadá e Finlândia

“A gente tem buscado criar ferramentas para que o Paraná se consolide cada vez mais como a melhor educação do Brasil. A nossa missão é poder criar ambientes para que estes professores estejam cada vez mais preparados. Neste caso, eles vão se capacitar em dois países que são referência nesta área, para voltar e replicar este conhecimento nas escolas onde trabalham”, disse o governador.

Esta é uma nova fase do programa, que já levou 200 alunos da rede pública estadual ao Canadá e à Nova Zelândia para estudar inglês. Desta vez, 75 professores passarão três semanas no Canadá e 24 professores ficarão um mês na Finlândia.

O governador Ratinho Junior (PSD) recebeu nesta segunda-feira (28), no Palácio Iguaçu, os 99 professores selecionados para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo. Os docentes da rede estadual de ensino vão viajar em outubro para Finlândia e Canadá, onde participarão de cursos de formação continuada.

O investimento total nesta edição do Ganhando o Mundo é de R$ 3,9 milhões. O Governo do Estado vai arcar os custos de passagem aérea internacional de ida e volta dos professores, deslocamento, alojamento, alimentação e outras despesas relacionadas à viagem.

“Este é um programa muito importante para o desenvolvimento profissional de cada professor participante, mas também para o desenvolvimento da educação do Paraná como um todo, porque estes educadores serão multiplicadores, trazendo toda uma bagagem adquirida para transmitir aos seus colegas”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

Os educadores embarcam em outubro. Durante o período de intercâmbio, os educadores terão vários cursos em instituições de ensino locais, como gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo por habilidades e competências, orientação pedagógica, sistema educacional local, avaliação de aprendizagem, educação inclusiva, além de momentos de vivência nas escolas de educação básica do país de destino.

Troca de experiências





Os selecionados poderão vivenciar experiências em instituições de ensino diferentes, tendo contato com outras culturas e trocando informações com profissionais de outros países.







A professora Carolina Ferreira, de Guarapuava foi uma das selecionadas. Ela disse que que está com muitas expectativas pela experiência que terá na Finlândia. “É mais do que um sonho porque nunca imaginei que poderia ir um dia para um país como a Finlândia, que tem a melhor educação do mundo, para fazer uma formação pedagógica. Acredito que vamos aprender muito e trazer bastante coisa nova aqui pro Paraná”, disse.





Os educadores que vão para o Canadá compartilham deste mesmo sentimento. É o caso da professora de geografia Irvanda Serafini, de Mercedes, na região Oeste do Estado. “Nem passaporte eu tinha e agora vou para outro país neste processo de formação continuada. Eu me inscrevi neste programa porque sempre busco formas de inovar nos métodos de ensino procurando formas de promover uma educação de qualidade, que é o que este programa promove”, afirmou.