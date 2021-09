Acadêmicos de Turismo podem se inscrever para ser estagiários na temporada de verão

O Governo do Estado abriu as inscrições para acadêmicos de turismo interessados em trabalhar na próxima temporada de verão. São 50 vagas. Podem participar estudantes com 18 anos ou mais, cursando a partir do primeiro ano ou período. É preciso comprovar matrícula em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, estabelecidas no Paraná. As vagas foram abertas por meio do Chamamento Público 04/2021, da Superintendência Geral do Esporte. Os estudantes podem se inscrever até o dia 04 de outubro a partir deste link.

A diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, lembra que, em 2020, 38 acadêmicos contribuíram para a promoção do turismo no Estado. Além de atender os visitantes com informações locais, os estagiários receberam capacitação para apresentar as atrações turísticas de outras regiões.





Dos 38 participantes, 14 trabalharam nas praias do Litoral, 12 em parques estaduais e 12 na Ilha do Mel. Eles apresentaram os atrativos na abrangência das 14 regiões turísticas do Paraná.

Cursos – A capacitação está prevista para ocorrer de 22 a 26 de novembro de 2021, em período integral (manhã, tarde e noite), no município de Pontal do Paraná. Assim como em 2020, os selecionados terão as despesas com hospedagem e alimentação durante os cursos custeadas pelo Governo do Estado, ficando sob responsabilidade dos participantes o gasto com transporte.



Verão – As ações previstas para a temporada são voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.





Pedidos de esclarecimentos ou informações deverão ser encaminhados para o e-mail [email protected]