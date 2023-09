Ministros inauguram laboratório de FoodTech do IFPR em Londrina

Como parte das ações do polo de inovação do agro de Londrina, foi inaugurado oficialmente, nesta segunda-feira (18), o laboratório de FoodTech do campus local do IFPR (Instituto Federal do Paraná).





A unidade atende aos alunos que desenvolvem projetos de pesquisa na área de alimentos e é apontada como fundamental para o instituto, que atua como incubador de ciência e tecnologia. A solenidade de inauguração contou com a presença dos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.



O laboratório foi construído com recursos do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) por meio de emendas parlamentares apresentadas pela deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR).





Somente no laboratório de FoodTech, foram investidos R$ 180 mil em recursos liberados pela pasta da Agricultura, utilizados na compra dos equipamentos que irão auxiliar professores, alunos e pesquisadores no desenvolvimento de seus projetos.



“São fundamentais os investimentos em ciência, tecnologia, qualificação. Não podemos deixar de valorizar a nossa grande vocação. Japão, Coréia do Sul, Taiwan evoluíram muito, mas nós também tivemos uma evolução nas tecnologias para produção de alimentos, colocando o Brasil no rumo certo, no fortalecimento da nossa agropecuária e qualificação dos nossos jovens para o mercado de trabalho”, declarou Fávaro, ressaltando que o Mapa está aberto a novas parcerias como a que possibilitou a implantação do laboratório de FoodTech.





O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, que veio ao Paraná para firmar um pacto sobre governança da água com o governador Ratinho Junior e acompanhou o ministro da Agricultura em sua agenda, frisou a importância dos investimentos na construção e transferência do conhecimento, na pesquisa aplicada, na inovação e na extensão.





“É preciso que isso seja feito o mais rápido possível para aqueles que estão aptos a inovar, agregar às suas atividades a possibilidade de melhorar sua relação com a produção. Esse laboratório é transformador”, disse Góes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: