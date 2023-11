Após sete dias de paralisação, greve dos estudantes da UEM é suspensa

Após sete dias de greve, os estudantes da UEM (Universidade Estadual de Maringá) suspenderam a paralisação e retomaram as atividades nesta quinta (16). Segundo o DCE (Diretório Central dos Estudantes), as principais demandas dos estudantes da UEM, como a redução da tarifa do RU (Restaurante Universitário) e a construção de uma moradia estudantil, tiveram o aval positivo da reitoria. A decisão ocorreu na terça (14), mesmo dia em que os professores, que exigem atualização do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) por parte do governo do Estado, decidiram suspender sua paralisação.