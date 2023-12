Após uma a cada três escolas rejeitarem modelo cívico-militar, Ratinho Jr. quer militarizar mais 25

Após consulta pública, 11 colégios de Londrina escolhem modelo cívico-militar para 2024

De acordo com o resultado da consulta pública promovida pelo Governo do Paraná em 13 escolas estaduais em Londrina nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), a cidade terá mais 11 colégios cívico-militares a partir do ano letivo de 2024.