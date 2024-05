Projeto da UENP promove saúde bucal a internos do Asilo de Jacarezinho

O projeto de extensão “Manutenção e promoção de saúde bucal em idosos do Asilo Lar São Vicente de Paula, do município de Jacarezinho”, do curso de Odontologia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), leva, semanalmente, atendimento odontológico a mais de 70 pessoas que residem na entidade.





"Realizamos visitas semanais para fazer a higienização bucal, dar orientações de escovação supervisionada para os que têm capacidade motora, e temos cuidados específicos com os que estão desdentados e os que estão acamados, além de higienizar e orientar em relação às próteses, para os idosos que utilizam", explicou a professora Veridiana Silva Campos, coordenadora do projeto.

Segundo Campos, o proojeto surgiu após a percepção de que no asilo do município do Norte Pioneiro havia acompanhamento de médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, mas não tinha atendimento odontológico.

Para a coordenação do projeto, alunos percebem a importância de realizar o trabalho na instituição, não só pela parte odontológica, mas também por acolher esse público.

INTERAÇÃO

O projeto, além de proporcionar os atendimentos odontológicos aos idosos e promover a experiência profissional aos acadêmicos, traz outros benefícios.

"Receber o projeto tem sido muito importante. Além dos cuidados odontológicos, tem a questão da interação com as pessoas idosas. Muitos lidam com a carência e o abandono. Essa presença, para os residentes, é como um carinho. Eles sentem a necessidade de ver pessoas diferentes, de conversar com pessoas diferentes", ressaltou o coordenador do Lar, Alfeu Paulo da Silva Junior.

