CEI da região oeste de Londrina ganha projeto de ensino bilíngue para crianças

As crianças de 1 a 5 anos (C1 ao P5), do CEI (Centro de Educação Infantil) Irmãs de Betânia, unidade filantrópica que integra a rede municipal de ensino, terão a oportunidade de aprender o idioma inglês em um programa de educação bilíngue regular. O CEI fica localizado no Jardim Nossa Senhora da Paz, região oeste de Londrina







Com um projeto inovador vem para aprimorar, ainda mais, o trabalho de excelência desenvolvido pelo CEI, atendendo cerca de 140 alunos, inicialmente. O programa foi lançado na última sexta-feira (22), quando a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, esteve no prédio da escola para conversar com a equipe gestora do projeto.

O programa bilíngue foi idealizado pela empresa Bratac Seda, vizinha e colaboradora do CEI desde sua fundação, há 38 anos, sendo agora financiadora da implantação do programa. Esse trabalho envolve a contratação e capacitação dos professores responsáveis por ministrar as atividades, bem como a aquisição e disponibilização dos materiais didáticos a serem usados no ambiente escolar.





Em seu planejamento, a iniciativa levou em conta as necessidades da comunidade local, e as crianças serão contempladas com atividades de vivência em língua inglesa, proporcionando uma educação mais profunda e completa. De acordo com a diretora da unidade, há quase 30 anos no cargo, Dalva Regina Taniguchi, a ideia de promover uma educação de excelência, proporcionando inovações, vem desde a fundação do CEI, em 1985, pelas Irmãs de Betânia e o Padre Lino Sthal, e levada à frente pela diretoria mantenedora da instituição, pertencente à Paróquia Pessoal Nipo-Brasileira de Londrina.

Início do ensino da Língua inglesa





O início das práticas em língua em inglesa será em abril deste ano, e os professores já estão passando pelas formações. No âmbito da Educação Infantil, o ensino bilíngue pode contribuir para os processos de aprendizagem das crianças, até mesmo influenciando no funcionamento cerebral, já que na primeira infância o desenvolvimento é acelerado e a educação nesse formato pode ajudar a criar novas conexões benéficas ao aprendizado. Os ganhos possibilitados envolvem facilidades no desempenho escolar, criatividade, estímulo à capacidade de análise e síntese, foco e atenção maiores, preparação para o futuro e aumento do repertório cultural, entre outros.

A diretora destacou que a creche Irmãs de Betânia é pioneira em vários trabalhos, salientando que a comunidade escolar está acostumada com projetos inovadores realizados pela unidade em prol do bairro Nossa Senhora da Paz. “As famílias estão muito animadas com a inserção de mais uma iniciativa importante, que é dar a oportunidade de as crianças aprenderem uma segunda língua, e acredito que todas elas mereciam ter essa chance em sua educação. O projeto foi muito bem pensado e articulado para que possamos oferecer esse atendimento da melhor forma. Temos um CEI que sempre desenvolveu ações inovadoras e essa é mais uma que vem a somar com as dezenas de outros projetos que mantemos junto à comunidade. Nosso espaço é muito acolhedor, bonito e trabalhamos com muita dedicação, carinho e perseverança. Todos confiam e tem a segurança de que sempre haverá muitas novidades boas acontecendo”, afirmou.





Formação dos professores

A formação dos professores está sendo realizada pela professora doutora Michele Salles El Kadri e o professor doutor Atef El Kadri, ambos docentes da UEL (Universidade Estadual de Londrina), e sócias da Be Bilingual, empresa que cuida da parte de assessoria pedagógica do projeto, em parceria com a SME (Secretaria Municipal de Educação). Segundo os professores, a educação bilíngue, no contexto do programa, se caracteriza pelo ensino de conteúdos por meio da língua inglesa e que tem como principal função, principalmente na escola pública, colaborar para novos modos de agir e ser no mundo. Assim, na visão deles, a educação bilíngue extrapola a aprendizagem instrumental de língua inglesa e se torna uma educação integral que busca favorecer acesso à diversos discursos e narrativas.





A professora Michele Salles El Kadri informou que a proposta envolve ministrar os conteúdos e habilidades próprios da educação infantil em língua inglesa pela proposta de imersão, por meio da qual será criada uma faixa diária de 1h30 com atividades ministradas de forma bilíngue. “As crianças desenvolverão habilidades da Base Nacional Comum Curricular por meio do inglês, tendo vivências para performar atividades nessa língua, estimulando a coordenação motora e autonomia. Não são aulas com regras de inglês como em uma escola de idiomas, mas uma forma imersiva de proporcionar essas vivências. Para as crianças de berçário (C1 e C2) haverá momentos de oralidade. A partir do C3, voltado a crianças de três anos, é utilizado material didático com portfólio bilíngue, onde são registradas as experiências de aprendizagem duas vezes na semana, e o restante das atividades são orais”, contou.

A formação continuada para o trabalho bilíngue no CEI abrange professores formados em Letras Inglês e outros graduados em pedagogia. Eles farão curso de 120 horas pela UEL, gerido pelas diretrizes curriculares de educação plurilíngue, e terão acompanhamento semanal para planejamento, análise de aulas e práticas didáticas.





CEI Irmãs de Betânia

O trabalho desenvolvido por essa unidade escolar da rede municipal de ensino está inserido nas atividades exercidas pela rede comunitária integrada do bairro Nossa Senhora da Paz, englobando uma série de projetos que tem como foco promover o ser humano como cidadão em sua plenitude. Nessa área da cidade são mais de 30 iniciativas nos segmentos de Educação, Assistência Social e Espiritual, desenvolvidas em parceria com a Paróquia Nipo-Brasileira e a Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.





