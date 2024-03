Projeto de Londrina atende 112 alunos da rede municipal em consultas oftalmológicas em escola da Zona Leste

Aquelas com indicação de uso de óculos escolhem gratuitamente a armação com o apoio de parceiros da instituição. Após a fabricação das lentes, os óculos são encaminhados para que a Secretaria de Educação faça o envio às escolas.

A estrutura do projeto leva até as escolas médicos oftalmologistas, residentes, assistente social, equipe de enfermagem, equipe administrativa e voluntários. Além dessa primeira ação, mais oito estão previstas ao longo de 2024, abrangendo cerca de 1,2 mil crianças.

Desde o início do projeto, mais de cinco mil crianças já foram atendidas. Somente em 2023 foram 774 atendimentos com 437 óculos distribuídos gratuitamente e 50 encaminhamentos para especialistas realizados.

O projeto Hoftalon nas Escolas, criado com o objetivo de diagnosticar problemas oftalmológicos em crianças da rede municipal de ensino matriculadas até o Ensino Fundamental, atendeu no último sábado (23) 112 crianças que participaram da primeira ação do ano realizada na Escola Municipal Carlos Kraemer, no Jardim Castelo, Zona Leste de Londrina.





O diagnóstico antes dos sete anos é importante para evitar a ambliopia, além de problemas de visão como glaucoma, estrabismo, miopia, astigmatismo, hipermetropia, entre outros.

Publicidade

DOAÇÕES

Publicidade





O Hoftalon é o principal prestador de serviços oftalmológicos em Londrina e região para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), residentes em mais de 100 municípios. Com mais de 130 médicos, é a instituição que congrega o maior número de oftalmologistas no Brasil.

Para manter toda a estrutura e realizar melhorias contínuas no hospital, a instituição conta com programas de doações da comunidade pela Nota Paraná e agora pela Copel.





As doações podem ser feitas por meio da conta de energia elétrica, bastando informar dados pessoais, unidade consumidora e valor da doação. As arrecadações serão destinadas às melhorias no ambulatório da Rua Cambará, exclusivo para atendimento aos pacientes do SUS.