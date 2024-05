Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação quer ajudar a desenhar plano para a ciência brasileira

Após 14 anos sem ocorrer, a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tem como missão ajudar a desenhar um possível plano para o futuro da ciência brasileira.

Existe a expectativa, por exemplo, de que haja a apresentação de um plano relacionado à IA (Inteligência Artificial) no evento, que terá participação do presidente Lula (PT) e de diversos ministros.



O evento, porém, que deveria ir de 4 a 6 de junho, foi adiado devido às devastadoras chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A nova data ainda não foi divulgada, mas deve ser definida em breve.

Era março de 2010 da última vez em que o evento foi realizado. Sérgio Machado Rezende era o então ministro da Ciência e Tecnologia, durante o governo Lula (PT).





"De lá para cá, você sabe que nós sofremos bastante, e o governo não queria fazer conferência em hipótese alguma", diz o ex-ministro e agora secretário-geral da conferência.

Rezende conta como as quatro conferências anteriores aconteceram em alguns momentos importantes da ciência e tecnologia nacionais. A primeira, por exemplo, aconteceu em 1985, ano de surgimento do Ministério de Ciência e Tecnologia.



As conferências seguintes vieram somente 16 anos depois, começando por 2001, quando houve discussões sobre financiamento da ciência a partir de fundos setorias e sobre o bilionário FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Depois vieram as de 2005 -na qual Rezende já era ministro- e de 2010.