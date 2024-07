Gedal promove evento gratuito de astronomia neste sábado em Londrina

A Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto de Londrina, receberá o projeto ''Na Rua, de Olho Pra Lua!'', neste sábado (20), a partir das 19h. O público poderá observar a Lua e suas crateras através de vários telescópios que serão instalados no local.





O evento de astronomia realizado pelo Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), é aberto a toda a comunidade de Londrina e região.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o evento, terá também apresentações sobre astronomia e astronáutica, e oficina para construção e lançamento de foguetes, com a equipe do projeto “Gravidade Zero”, da UTFPR, campus Londrina.





Sorteio de dois telescópios

Publicidade





O Gedal, com apoio da Tintas Londres Color sorteará dois telescópios. O público poderá participar doando fraldas geriátricas, cada pacote doado dará direito a um cupom para participar do sorteio. Quanto mais pacotes doar, maior a chance de ganhar! O sorteio será feito no dia 17 de agosto, durante o próximo evento do GEDAL. As fraldas arrecadadas serão destinadas ao Asilo Lar Padre Leone, de Ibiporã.





Em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado.





Acesse o perfil do Gedal no Instagram para demais informações.