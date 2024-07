Ibiporã recebe evento gratuito de astronomia no dia 13 de julho

O ''Na Rua, de Olho Pra Lua!'' será realizado gratuitamente no sábado (13), das 18h ás 22h, na Praça Pio XII, centro de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). No local serão montados cerca de dez telescópios, para observação da Lua e alguns planetas, despertando assim a curiosidade de crianças e adultos.





O evento que já é tradicional em Londrina, é organizado pelo Gedal (Grupo de estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), e reúne centenas de pessoas a cada edição. Agora chegou a vez da população de Ibiporã de observar a Lua e suas crateras.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na edição do evento em Ibiporã, haverá também apresentação de palestras sobre Astronomia e uma oficina para construção e lançamento de foguetes, com a equipe do projeto “Gravidade Zero”, da UTFPR, campus Londrina.





SOLIDARIEDADE

Publicidade





O GEDAL, com apoio da Tintas Londres Color irá sortear dois telescópio. Para concorrer basta realizar doações de fraldas geriátricas. Cada pacote doado dará direito a um cupom para participar do sorteio. Quanto mais pacotes doar, maior a chance de ganhar!

As fraldas arrecadadas serão destinadas ao Asilo Lar Padre Leone, de Ibiporã.

Publicidade





Em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado.





Para mais detalhes e informações, acesse o Gedal no Instagram https://www.instagram.com/grupogedal/ .