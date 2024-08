Gedal promove evento de observação da 'Superlua Azul' nesta segunda

Moradores de Londrina poderão observar o fenômeno "Superlua Azul", na noite desta segunda-feira (19), em evento gratuito promovido pelo Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) a partir das 19h, na Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto. O público poderá observar a Lua por meio de diversos telescópios que estarão instalados no local. No entanto, embora o nome seja curioso, a Lua não estará azulada.





Segundo o coordenador do Gedal, Miguel Fernandes Moreno, o nome "Superlua" é dado quando a Lua fica um pouco mais próxima da Terra. ''A órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito. Dessa forma, a distância da Lua à Terra varia entre cerca de 363.000 km, fenômeno chamado 'perigeu', e quando está a 405.000km, é chamado de 'apogeu'. Assim, quando a Lua está um pouco mais próxima de nós, ela acaba aparecendo um pouquinho maior no céu. Quando o 'perigeu' coincide com a Lua Cheia, recebeu o apelido de 'Super Lua'."

A 'Superlua Azul' não é azul. Essa é apenas uma denominação para quando ocorre uma Lua Cheia a mais no mês. No entanto, não é o que está ocorrendo nesta segunda-feira. ''Em um ditado norte-americano antigo dizem que algo é tão difícil quanto uma Lua Azul, pois essa questão de você ter duas Luas Cheias no mês ocorre, em média, a cada dois anos'', explica.





