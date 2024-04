Eclipse solar total como o desta segunda-feira só será visto no Brasil em 2045

Agora, um lunar total, em que a Lua entra na umbra, só poderá ser admirado do território brasileiro em 14 de março de 2025. O que chama a atenção nesse tipo de eclipse é o fato de o satélite ganhar um tom alaranjado ou avermelhado -e mais avermelhado por ficar conforme a concentração de poeira e nuvens na atmosfera da Terra, de acordo com a Nasa.

Quem estava ciente desse último e o perdeu mesmo assim terá uma nova oportunidade nos dias 17 e 18 de setembro, quando será visível do país um eclipse lunar parcial, em que uma sombra cobre parte do satélite.

Com isso, forma-se uma espécie de anel contornando o satélite natural. Só em parte do Norte e do Nordeste o evento pôde ser observado integralmente. Em outro pontos do país, a visualização era parcial.

Apesar disso, em outubro do ano passado, brasileiros tiveram a chance de acompanhar um eclipse solar, porém do tipo anular. O surfista Italo Nogueira, por exemplo, aproveitou a ocasião para posar diante do disco formado pela Lua para fazer uma referência ao ouro olímpico conquistado em Tóquio em 2020.

Luan Santana marcou presença no terceiro dia da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina com potênci

Luan Santana marcou presença no terceiro dia da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina com potênci





ECLIPSES SOLARES

Publicidade



Voltando aos eclipses solares, o mais próximo na agenda dos brasileiros é um parcial, no dia 2 de outubro. A melhor visibilidade será no Sul do país. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, a chance de acompanhá-lo será menor.



Outro eclipse solar anular, como o visto no ano passado em parte do país, se repetirá por aqui apenas em fevereiro de 2027. E, para um eclipse solar total, a espera será ainda maior: outubro de 2045.

Publicidade



Com essa previsão, restará aos fãs do fenômeno acompanhar de longe o eclipse solar total desta próxima segunda (8). O Observatório Nacional, por exemplo, transmitirá o evento por meio do seu canal no YouTube.





A Nasa também o fará, mas em inglês. Por fim, o canal de streaming Disney+ também fará transmissão, a partir de 15h, em um programa chamado "Eclipse across America" (algo como "O eclipse pela América", em tradução livre).



Nos Estados Unidos, a faixa de escuridão gerada pelo eclipse solar total deve passar por uma área ocupada por 31,6 milhões de pessoas, segundo a Nasa. Como comparação, em 2017, um fenômeno do mesmo tipo atingiu uma faixa, de Oregon até a Carolina do Sul, ocupada por 12 milhões de pessoas.



Durante o evento, pesquisadores vão aproveitar para conduzir projetos científicos, apoiados pela agência especial americana. Neles, serão objetos de estudo o Sol e sua influência na Terra.



Estima-se que a totalidade, quando o disco da Lua cobre completamente o Sol, dure pouco mais de quatro minutos no estado mexicano de Durango. Em outras regiões, não deve superar nem um minuto.





Mesmo curto, a expectativa é que ocorra grandes atrasos e congestionamentos no país. Empresas planejam eventos ao vivo, e escolas vão cancelar aulas ou liberar alunos mais cedo. Companhias aéreas programaram voos para passar sob a faixa escurecida pelo eclipse.



Uma consultoria no Texas calculou o impacto econômico direto e indireto do fenômeno em R$ 6 bilhões (R$ 30 bilhões).



"Os eclipses têm um poder especial. Eles fazem as pessoas sentirem uma espécie de reverência pela beleza do nosso universo", disse recentemente o diretor da agência espacial americana, Bill Nelson.

Todos esse frenesi talvez se repita no Brasil, mas só em 2045.