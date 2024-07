Crianças que gostam de dinossauros têm melhor desempenho escolar

De acordo com a pesquisa, o interesse por dinossauros não é limitado somente ao conhecimento sobre as espécies, podendo se estender a habilidades fundamentais no ambiente escolar, já que essas crianças demonstraram melhor concentração, perseverança e pensamento complexo, habilidades cruciais para o sucesso acadêmico e desenvolvimento pessoal dos alunos,

Escola compartilha aprendizagens por meio de interesses dos alunos

Para os pesquisadores, é importante que os educadores reconheçam e valorizem os interesses individuais dos alunos, já que, ao incorporar temas que despertem paixão e curiosidade, os professores podem criar um ambiente de aprondizado mais estimulante e envolvente.





Foi assim que o pequeno Samuel Nogueira Fornasari, de 7 anos, aluno do Colégio Semeador, em Foz do Iguaçu (PR), começou a sentir um grande interesse pelo mundo dos dinossauros, quando no segundo semestre de 2023, a professora iniciou com a turma um projeto de pesquisa sobre o tema.

O aluno gostou tanto dessa incursão ao mundo pré-histórico, que o interesse só aumentou. Assim, para engajar Samuel, a professora adaptou atividades incluindo dinossauros.

Para ele, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) nível 1 de suporte, a estratégia melhorou seu desempenho escolar em todas as disciplinas, como destaca sua mãe, Aline Fornasari. “O fato de ele ter sido estimulado com os dinossauros contribuiu para o desenvolvimento em todas as matérias, além de ter aumentado o seu amor pelos animais”, afirma.

