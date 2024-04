Luan Santana leva multidão ao delírio na ExpoLondrina 2024

Luan Santana marcou presença no terceiro dia da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina com potência, talento e carisma.





Compondo o line-up do circuito de shows sertanejos do evento, o astro de 33 anos subiu ao palco por volta das 19h, neste domingo (7), ao som da canção “Deus é muito bom”, lançada em 2023 no álbum “Luan City 2.0”, que dá nome à turnê que trouxe a Londrina desta vez. A apresentação enérgica contou com músicas inéditas e muitos sucessos da trajetória de 17 anos. Ele também esteve presente na edição passada da ExpoLondrina com o show Luan City 1.0.

Em entrevista à FOLHA, o artista descartou a possibilidade de uma versão Luan City 3.0, mas garantiu que vai continuar emocionando os fãs com os próximos planos para a carreira.





“É uma boa ideia, viu? [risos] Mas não, a gente vai surpreender a galera. Já estamos pensando num projeto, afinal, depois do Luan City 2.0, a responsabilidade aumenta porque foi um superprojeto, com muitas músicas que se destacaram, mas estão vindo novidades por aí”, revelou.





Para ele, é sempre uma alegria voltar à cidade. Apesar de ser sul-mato-grossense, Luan Santana faz questão de deixar explícito o seu amor por Londrina, tanto em entrevista quanto durante o show com o contato com o público. “Me sinto muito em casa toda vez que eu estou aqui. Morei aqui, e nessa festa aqui tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível”, disse antes da apresentação.





