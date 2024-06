Meteoro corta o céu de Maringá durante o dia em evento raro; assista

No Paraná, vendas do comércio varejista avançam 4% no primeiro quadrimestre

No dia do padroeiro, paróquia de Cambé pretende vender 10 mil pedaços de bolo

Operação em Londrina e outros municípios marca adesão do Paraná ao calendário nacional da Lei Seca no trânsito

Nas imagens, é possível ver um risco cortando o céu, claro e com poucas nuvens, que some segundos depois, após aparentemente aumentar de tamanho.

Moradores de Maringá e região mais atentos ao céu tiveram uma surpresa no início da tarde desta quinta-feira (13), ao verem um raro registro de meteoro cortando o firmamento. A passagem do bólido foi registrado por câmeras que ficam ligadas 24 horas por dia monitorando o clima.





O astrônomo amador e co-fundador do Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros) Renato Poltronieri confirma que um evento desses durante o dia é bem raro e que o meteoro deve ser de um tamanho grande para ser registrado.







“As câmeras [da Bramon] filmam as chuvas. Tempestades, etc, e quando surge um bólido, conseguem registrar. Que viu o fato pode se considerar uma pessoal de muita sorte. [Era um corpo] Bem grande, pelo brilho ter sido visível, provavelmente um meteoro esporádico e com possibilidade de ter deixado pedaços no solo, caso não tenha ido para o mar. É um alerta legal para a região, pois, de repente, tem material no chão para ser estudado”, diz o astrônomo.





(Com informações de Fernanda Circhia)