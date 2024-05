Londrina vai sediar o ''Pint of Science 2024'' de 13 a 15 de maio

Londrina sediará entre os dias 13, 14 e 15 de maio, o Pint of Science 2024, uma realização do Projeto Ciência Pé Vermelho, que teve o lançamento na manhã desta quinta-feira (9) na Prefeitura do município. Este ano, mais de 500 cidades de 26 países vão contar com encontros presenciais, e Londrina está novamente neste seleto hall da ciência. Quatro bares e um café da cidade vão sediar uma série de 11 palestras relacionadas a diferentes áreas do conhecimento.





Imagine acompanhar uma palestra sobre genética ou astronomia enquanto toma um café ou uma cerveja com os amigos. Esta é a concepção do Pint of Science, um evento internacional criado na Inglaterra em 2013. O festival reúne anualmente pesquisadores em locais descontraídos, como bares e cafés, para falar sobre ciência e inovação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Um brinde à ciência”





Os encontros vão ocorrer de forma simultânea e, em cada local de apresentação, palestrantes abordarão assuntos cotidianos, com informações e dados produzidos nas academias, mas com linguagem leve e descontraída. Este ano, Londrina terá 21 palestrantes e a comissão organizadora é composta por 36 integrantes voluntários. A coordenação do Pint of Science na cidade é do professor do Departamento de Física (CCE) da UEL Alexandre Urbano.

Publicidade





As apresentações ocorrerão nos bares Amadeus Bierhaus, Cheers Irish Pub, St. Peter Beer & Stake e Tribos Brew Pub, além do Armazém do Café. A participação nas palestras é gratuita e não requer inscrição prévia.





O coordenador ressalta que entre os objetivos do Pint of Science está “revelar” o conhecimento científico para a comunidade.

Publicidade





“A nossa contribuição está em levar a ciência a um ambiente informal, para que as pessoas tenham ideia de como se faz pesquisa. E o grande ponto positivo é aproximar a universidade da sociedade, além de desmistificar como se faz ciência, porque não se faz ciência num passe de mágica, e sim aplicando metodologia científica”, explica Alexandre Urbano, professor da UEL e coordenador do Pint of Science.





No Brasil, serão 123 cidades participantes, 484 eventos presenciais em 200 locais diferentes, 700 palestrantes e 400 organizadores. A expectativa é de reunir um público de mais de 20 mil participantes pelo país.





Confira a programação completa: