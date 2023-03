Colégio agrícola de Santa Mariana, no norte Pioneiro, retoma aulas um mês após incêndio

O CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) Agrícola Fernando Costa, em Santa Mariana, no Norte Pioneiro, retomou nesta segunda-feira (6) as aulas presenciais. Os estudantes em regime de internato também puderam retornar aos alojamentos. A escola estava há quase um mês em aulas remotas devido ao incêndio que aconteceu na noite de 9 de fevereiro, sem deixar feridos.





O Governo do Estado destinou R$ 100 mil de cota emergencial para os primeiros reparos, visando ao rápido restabelecimento das aulas. Foi necessário adaptar ambientes para substituir temporariamente os espaços que foram destruídos, como o alojamento feminino, três salas de aula, refeitório e cozinha.

Além disso, a escola utilizou R$ 20 mil do fundo rotativo (verba de custeio para manutenção das escolas da rede estadual) e outros R$ 50 mil de cota especial para aquisição de materiais e mobiliário.





Agora, os estudantes e professores voltam à rotina escolar, enquanto aguardam a reconstrução total das estruturas consumidas pelo fogo. A obra deve ser licitada em breve por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).





“Essa ação rápida teve o objetivo de garantir que os nossos alunos e professores pudessem retornar o quanto antes ao ambiente escolar, pois sabemos da importância da convivência, do ensino presencial e da rotina no colégio. Por isso, é muito satisfatório ver os estudantes novamente nas salas de aula”, diz Roni Miranda, secretário da Educação do Paraná.