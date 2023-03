Cursinho de Londrina promove Plantão de Véspera gratuito para o vestibular 2023 da UEL

O tradicional Plantão de Véspera UEL 2023 do Colégio Sigma será no dia 4 de março, das 13h às 19h, com as dicas de última hora para a primeira fase da UEL. A participação dos interessados será gratuita por meio de transmissão pelo canal do Youtube do Sigma. Alunos do pré-vestibular Sigma poderão assistir presencialmente.









No dia 5 de março, após o encerramento do vestibular, a equipe de professores do Sigma se reúne no Youtube para uma live. O objetivo é comentar a prova, resolver algumas questões e dar dicas para quem segue na jornada em busca da aprovação no vestibular. A live será às 21h30 no canal do Sigma do Youtube.

Em 2023, o vestibular da UEL retoma o formato de duas fases, o que pode gerar muitas dúvidas nos candidatos. No Plantão de Véspera, os professores darão dicas fundamentais de como resolver as questões e ainda lembrarão cuidados para evitar as pegadinhas, o tempo a ser gasto em cada questão, assuntos recorrentes e perguntas mais comuns nas provas.