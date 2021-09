Debate discute mudanças e democratização do mercado financeiro

O Grupo FOLHA promove, na próxima quarta-feira (15), o quarto debate do Rodadas de Conteúdos. Desta vez, o tema em questão será a inovação no mercado financeiro, com foco no futuro das relações financeiras.

A mediação ficará a cargo do economista Marcos Rambalducci, professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e colunista da FOLHA.

O mediador lembra que as mudanças trazidas pela tecnologia e pelas novas regulamentações são de tal ordem que precisam ser discutidas e divulgadas, sob o risco de abrir um fosso entre aqueles que estão inseridos no sistema e os que ainda não assimilaram as facilidades e procedimentos oferecidos pelo setor bancário atualmente.





“Não levar essa discussão ao público significa potencializar a segregação entre pobres e ricos, entre `bancarizados´ e `não-bancarizados´”, defende.

Segundo o economista, o primeiro movimento muito visível é a redução dos custos dos serviços bancários e as facilidades de acesso aos sistemas sem que haja a necessidade de deslocamento físico até uma agência.







Leia mais em: https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/folha-promove-debate-sobre-inovacao-no-mercado-financeiro-3101808e.html