Enem 2022: londrinenses têm opiniões divergentes sobre prova de exatas

O nível de dificuldade das questões aplicadas no segundo dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dividiu opiniões entre os estudantes londrinenses entrevistados pela FOLHA.





Neste domingo (20), candidatos de todo o país responderam 90 perguntas divididas entre matemática e ciências da natureza. As provas foram aplicadas em 1,7 mil cidades brasileiras.

Nesta edição, o exame teve cerca de 3,4 inscritos - incluindo 9.714 inscrições realizadas em Londrina.







“Estou prestando o Enem pela terceira vez e achei a prova de hoje a mais difícil de todas, principalmente se comparada à de português que foi aplicada na semana passada”, destacou a profissional de Recursos Humanos Marta Aline dos Santos.





A estudante que prestou o exame no Colégio Estadual Hugo Simas (região central) comentou que pretende cursar Psicologia e que, apesar do nível de dificuldade da prova aplicada neste domingo, está confiante de que atingirá uma boa pontuação.







Leia a reportagem na íntegra na FOLHA DE LONDRINA.