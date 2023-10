Entenda o que pode eliminar o candidato nas provas do Enem

Para ter sucesso na realização das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é preciso, além de estudo, prestar atenção às exigências e proibições estabelecidas pelo edital para não correr o risco de ser eliminado no dia da prova.





O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) estabelece todos os anos uma série de regras a serem cumpridas pelos candidatos no dia da avaliação.

Publicidade

Publicidade





Como ocorre desde 2017, o exame será realizado em dois domingos consecutivos - antes, era aplicado em um único fim de semana, sábado e domingo. Em 2023, será nos dias 5 e 12 de novembro.





Será eliminado do Enem o participante que se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa que não seja o aplicador da prova ou utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame.

Publicidade





Também não pode registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.





Sair da sala de provas a partir das 13h sem o acompanhamento de um fiscal ou ir embora do local antes de ter passado duas horas do início das provas também podem eliminar o candidato. O mesmo vale para quem iniciar as provas antes das 13h30 ou da autorização do aplicador.

Publicidade