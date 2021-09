Escola de Governo inicia palestras virtuais gratuitas sobre saúde mental e física

Como forma de estimular hábitos mais saudáveis e proporcionar melhorias à qualidade de vida do público, a Escola de Governo de Londrina está lançando uma nova série de palestras, com o tema “Ciclo Saúde Mental e Física”. Por meio de eventos on-line, ao vivo e gratuitos, a iniciativa busca trazer à tona tópicos abordados por profissionais de diferentes áreas, ampliando a divulgação de informações que possam colaborar para vidas com mais saúde.

A primeira palestra, já com inscrições abertas, abordará o assunto “Dieta saudável na pandemia: é possível?”. O encontro virtual será no dia 9 de setembro, quinta-feira, a partir das 19h. Qualquer pessoa interessada pode participar, sejam servidores municipais ou do público em geral. Não há limite de vagas.





A atividade será conduzida pela nutricionista Sumaya Cristine Brandão, que já ministrou anteriormente outras ações organizadas pela Escola de Governo. A profissional tratará do tema fornecendo dicas sobre como procurar manter uma alimentação mais equilibrada e saudável no período de pandemia, que pode influenciar na rotina, estado emocional e hábitos das pessoas.

Nesse sentido, a conversa transitará por questões como o impacto que a pandemia trouxe para a saúde, incluindo índices ligados a doenças e área da saúde; mudanças no estilo de vida; e o reflexo disso no metabolismo.

A coordenadora técnico-pedagógica da Escola de Governo, Verediana Silva, informou que este será o primeiro ciclo de palestras do órgão especialmente voltado para a saúde mental e física. Ela adiantou que serão oferecidas, posteriormente, atividades com a participação de psicólogos, educadores físicos e outros profissionais a serem confirmados. “Cuidar da saúde e manter hábitos bons e saudáveis, de forma geral, é sempre muito positivo e benéfico para qualquer pessoa. E essa é a finalidade principal das ações, oferecer informações para auxiliar no cuidado com o corpo e a mente, que são fatores muito importantes no dia a dia e no enfrentamento da pandemia” frisou.





Inicialmente, as palestras serão promovidas quinzenalmente. “Em um primeiro momento, vamos analisar como será a participação e o envolvimento do público. Mas todas as ações serão gratuitas e, após a transmissão ao vivo em plataforma on-line, os vídeos também ficarão disponíveis para acesso pelo canal de YouTube da Escola de Governo (acesse aqui). Todos estão convidados a participar”, afirmou.

As inscrições para a palestra inicial podem ser feitas, a qualquer momento, pela página da Escola de Governo (acesse), no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizado). Após inscrito, o participante receberá um link para a plataforma virtual que fará a transmissão da palestra em tempo real.