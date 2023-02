Escolas municipais de Londrina recebem 46 mil alunos a partir de segunda-feira

Na próxima segunda-feira (6), às 7h30, o prefeito Marcelo Belinati(PP) e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, vão receber os alunos da Escola Municipal Cecília Hermínia Oliveira Gonçalves, no Jardim Sabará I, durante a volta às aulas do ano letivo de 2023.





O primeiro semestre terá atividades letivas até o dia 8 de julho. Já o segundo começará após as férias de inverno, no dia 25 de julho e terminará em 20 de dezembro.

Publicidade

Publicidade





Durante a manhã, as autoridades vão participar da entrega oficial dos novos uniformes escolares. Ao todo, serão distribuídas quase 140 mil peças de roupas, sendo 92 mil camisetas de manga curta (duas para cada aluno) e 46 mil bermudas para todos os alunos da rede. Para isso, a Prefeitura de Londrina investiu R$ 2,321 milhões nesses dois itens, visto que na compra das camisetas foi R$ 1,3 milhão e nas bermudas mais R$ 988 mil.





Publicidade

Além dessa entrega, no final de abril, a Secretaria de Educação fará uma nova distribuição de peças, quando serão dados os uniformes de inverno, que contarão com camisas manga longa, calças e jaquetas. Com isso, a Prefeitura terá aplicado R$ 150,00 por aluno para a compra dos uniformes. Atualmente, 46 mil crianças estão matriculadas na rede pública municipal de Londrina.







Somado aos uniformes, todos os alunos dos Centros de Educação Infantil filantrópicos (CEI), os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e as Escolas Municipais receberão kits de material escolar, contendo cadernos, lápis de cor, canetas, pasta, tinta guache e todos os itens necessários para o ensino e aprendizagem de acordo com a idade dos pequenos. Para isso, a Prefeitura investiu R$ 5,6 milhões, que geraram uma grande economia para os pais dos estudantes e garantiram mais equidade entre as crianças das 179 unidades escolares.





A diretora pedagógica da SME, Mariangela Bianchini, explicou que para organizar a entrega dos kits e dos uniformes, todas as unidades escolares da rede têm trabalhado nesta semana. “Cada escola, CMEI e CEI está fazendo os preparativos para receber os alunos e os pais na próxima segunda-feira. As professoras já estão organizando os materiais escolares em cima das carteiras, colocando o nome dos alunos, organizando a disposição das carteiras nas salas de aula e tudo que é necessário para receber os pais que vão retirar os uniformes dos filhos e os kits escolares”, contou a diretora.