Escolas municipais de Londrina retomam aulas com GM nas portas e botão do pânico

Acionamento de emergência

As escolas e centros de educação infantil, municipais e conveniados, agora têm à disposição o botão do pânico, que funciona por meio do aplicativo 153 Cidadão instalado no celular da direção e outros três aparelhos ligados à unidade. A ferramenta pode ser acionada em caso de emergência, agilizando o atendimento da viatura da guarda que estiver mais próxima, caso aconteça alguma intercorrência.





O aplicativo também foi ofertado para as 170 escolas particulares da cidade. “Acreditamos que mais essa ferramenta de segurança vai trazer para as famílias e para os alunos tranquilidade para estar na escola e ver nela um espaço seguro. Esse aplicativo garante que todos nós possamos estar preparados. O sindicato está organizando uma reunião com todas as escolas particulares para repassar as orientações e formalizar a instalação e utilização do aplicativo”, afirmou João Marcos Machuca de Lima, vice-presidente do Sinepe/NPR (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Norte do Paraná) e presidente do Conselho Municipal de Educação.







