Câmara de Londrina discute segurança nas escolas com a população; pais protestam no Calçadão

O encontro é aberto à população, com transmissão pelos canais da CML no Facebook e YouTube. Devem participar representantes das secretarias municipais de Educação e de Assistência Social; Núcleo Regional de Educação de Londrina; PM e Patrulha Escolar; Guarda Municipal e sindicatos de professores.

A segurança nas escolas é um tema que tem repercutido na CML (Câmara Municipal de Londrina. Entre os desdobramentos, há projetos para buscar fortalecer a segurança no ambiente escolar – e será motivo de reunião na terça-feira (11), às 19h, na sede do Legislativo.

'Criar pânico'

De acordo com o delegado de Homicídios da cidade, João Reis, outros usuários teriam estimulado as intimidações. Eles estão sendo identificados pela corporação e também devem responder à Justiça pelo ato.

Manifestação





Ainda no sábado, houve uma manifestação no Calçadão de Londrina para pedir às autoridades locais e estaduais que providenciem mais segurança para as instituições de ensino. Eduardo Francischini é pai da estudante Chiara Francischini, matriculada em uma escola estadual da zona norte. Ele afirma que a filha não se sente segura diante dos acontecimentos recentes registrados no Brasil.





“Nós queremos que cada escola tenha um policial ou um guarda municipal armado. Inclusive, esse foi um dos projetos apresentados pelo próprio governador Ratinho Junior. Além disso, queremos concertinas nos muros e detectores de metais nas entradas das escolas”, defendeu Francischini.





Além de cobrar ações do governador do Paraná, os pais e os alunos presentes criticaram a implementação do botão do pânico, medida anunciada pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati. “O botão do pânico não vai resolver o problema, porque não vai dar tempo de a polícia chegar até à escola”, declarou.