Estudantes da rede estadual agora podem pedir transferência de colégio de forma on-line

Estudantes da rede estadual que desejam ser transferidos para outro colégio podem fazer a solicitação de maneira totalmente online, por meio da Área do Aluno.







Até então, os pedidos precisavam ser feitos presencialmente no colégio de destino. A atualização no sistema, assim como o desenvolvimento do portal, foi realizada pela Celepar.

Para pedir transferência, é necessário que o responsável ou estudante acesse a Área do Aluno, clique em “Solicitar Transferência”, selecione a instituição de ensino de preferência (além da série e do turno) e aguarde a confirmação de disponibilidade de vaga, acompanhando o trâmite do processo pelo portal. Até o momento, cerca de 40 alunos já solicitaram transferência dessa maneira.





É possível selecionar até três escolas (apenas com fila de espera zerada e que não têm processo de seleção), sem possibilidade de escolher ordem de preferência entre elas. Não é necessário anexar nenhum documento, uma vez que a pasta virtual do aluno passa para a nova escola automaticamente, quando a transferência é efetuada.

Anteriormente, a escola de origem precisava encaminhar o histórico escolar por e-mail ou disponibilizar uma cópia física para que o responsável ou aluno retirasse presencialmente.