Aluno esfaqueia dois colegas em briga dentro da sala de aula em colégio de Londrina

Um adolescente foi apreendido no fim da tarde desta terça-feira (19) após ferir dois colegas em sala de aula no Colégio Marcelino Champagnat, na região central de Londrina. As duas vítimas e o agressor, alunos do 1º ano do Ensino Médio noturno, precisaram de cuidados médicos após o ocorrido.





O jovem estava armado com uma faca de serra. Um dos estudantes sofreu um corte superficial na cabeça devido a um golpe sofrido no momento em que teria entrado em luta corporal com o agressor para desarmá-lo. O outro foi ferido na mão esquerda e foi necessário atendimento em pronto-socorro para sutura.

A PM (Polícia Militar) foi chamada e, ao chegar, retiraram os alunos da escola. O adolescente foi encontrado na sala da pedagoga, deitado sobre o sofá e contido pelos professores, que relataram o ocorrido.





O aluno assumiu para a PM a autoria das agressões e disse que estaria sofrendo ameaças, das quais teria provas em seu aparelho celular. Entretanto, ele teria se negado a entregar as evidências para os policiais, dizendo que resolveria ao seu próprio modo, sem especificar como seria.

O adolescente foi apreendido e, antes de ser encaminhado para a Central de Flagrantes, foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Zona Sul para atendimento médico, pois teria ingerido vários medicamentos de uso controlado.





A Seed (Secretaria Estadual de Educação) confirmou o ocorrido e informou que a direção da escola registrou boletim de ocorrência. O NRE (Núcleo Regional de Educação) vai disponibilizar um psicólogo para uma conversa com os alunos.





A pasta ainda informou que "promove ações constantes de diálogo com os alunos sobre a importância do respeito dentro e fora da sala de aula".



(Atualizado às 9h21)