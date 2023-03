Estudantes organizam protesto contra o novo ensino médio em Londrina

Estudantes, pais e professores fizeram um protesto contra o novo ensino médio no final da tarde desta quarta-feira (15) no Calçadão de Londrina.





A manifestação foi organizada pela UPES (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas) e contou com apoio do DCE (Diretório Central dos Estudantes) de universidades da cidade, além dos estudantes secundaristas.





Com frases como "Revoga Ensino Médio", a comunidade estudantil reivindica que um novo modelo de ensino médio seja discutido de forma ampla na sociedade. Várias cidades do país registraram manifestações pedindo mudanças no ensino médio.







Guilherme Souza Quina, 22, é estudante do curso de Filosofia da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e membro da gestão "De Cabeça em Pé" do DCE. Ele explica que o DCE apoia a mobilização dos estudantes secundaristas e que alunos que cursam licenciaturas vão ser prejudicados por conta das mudanças que a reforma do ensino médio trouxe.

“A (disciplina) filosofia, por exemplo, vem sendo deixada de lado para ceder espaço para conteúdos como empreendedorismo e projeto de vida, o que atrapalha a formação do pensamento crítico dos estudantes e o futuro dos profissionais”, ressalta.





Quina explica que a grade curricular traz uma visão mais técnica e empresarial, afastando o jovem da universidade e aproximando ele do mercado de trabalho.

Quina explica que a mobilização vem sendo feita nos últimos anos, já que a formulação da reforma do ensino médio não abriu espaço de fala para a comunidade escolar e acadêmica.





“Não teve um debate público, então, a gente luta para que tenha uma reforma real, com um debate plural, com educação de qualidade que universalize o conhecimento”, afirma.





