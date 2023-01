Ibiporã abre inscrições para 13 cursos técnicos gratuitos

A Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria de Trabalho e em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) oferece 13 cursos técnicos e de empreendedorismo com inicio em fevereiro de 2023.





As inscrições estão sendo feitas pelo site da Prefeitura. Basta escolher o curso que deseja participar, preencher o formulário e enviar sua inscrição.

Os cursos técnicos são voltados para pessoas com 18 anos e ensino fundamental II completos. Já os cursos de informática podem ser realizados por menores de 16 anos, preferencialmente moradores de Ibiporã. É importante estar atento à descrição e aos requisitos das vagas.

De acordo com a administração do município, os cursos de qualificação profissional somam 285 vagas, com, em média, 20 oportunidades por turma.





Confira os cursos disponíveis:

- Instalação e manutenção de ar condicionado residencial;

- Cuidados com a alimentação e com a saúde do idoso;

- Boas práticas nos serviços de alimentação;

- Instalações de painéis solares fotovoltaicos;

- Ensino Fundamental (EaD);

- Ensino Médio (EaD);

- Excel básico;

- Excel intermediário;

- Básico em manicure e pedicure;

- Básico em depilação;

- Segurança em instalações e serviços com eletricidade;

- Corte e costura industrial.





*Com informações da Prefeitura de Ibiporã.