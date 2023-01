IFPR de Arapongas abre inscrições para cursos de capacitação gratuitos

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) - campus Avançado Arapongas abre 2023 com oportunidades de cursos de capacitação; todos gratuitos. As inscrições estão abertas. Confira:





CURSOS PRESENCIAIS

Publicidade

Publicidade





1) Técnico em Melhoria de Processos





Publicidade

Aulas noturnas, de segunda a sexta-feira.





Seleção via sorteio público de vagas remanescentes. Inscrições até 9 de fevereiro

Publicidade





Link para participar do sorteio: https://forms.gle/r4r2Y65QYBxA8ppx6







2) FIC em Português como Língua de Acolhimento

Publicidade





Curso de Formação Inicial que visa atender pessoas a partir dos 15 anos, vindo de outros países, que se encontram na condição de imigrantes e buscam aprender a Língua Portuguesa para sua inserção social, assim como para o mundo do trabalho.



Publicidade





Para realizar a inscrição o candidato deve comparecer à secretaria do campus em horário das 9h às 12h e de 13h30min às 17h (terças e quintas-feiras) e das 13h30min às 19h (segundas, quartas e quintas-feiras) localizado à rua Surucuá-Açu, 321, Vila Araponguinha, Arapongas - PR.







Aulas: Terça e Quinta, das 18h30 às 20h30



Publicidade





CURSOS A DISTÂNCIA





Publicidade

- Técnico em Logística;



- Técnico em Agente Comunitário de Saúde;



- Técnico em Meio Ambiente.





Inscrições abertas até 29 de janeiro.





Link para as inscrições: https://survey.ifpr.edu.br/index.php/453761?newtest=Y&lang=pt-BR







Aulas a distância com 1 encontro presencial, uma vez por semana.







Os interessados podem obter mais informações sobre os cursos pelo WhatsApp: (43) 99875-1250, pelo site e pelas redes sociais do IFPR - Campus Arapongas. Além disso, é possível comparecer pessoalmente ao Instituto, na rua Surucuá-Açu, 321, Vila Araponguinha.