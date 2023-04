inscrições para o concurso da Educação do Paraná começam nesta segunda-feira

O edital do concurso (11/2023) prevê cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos, de caráter classificatório, e avaliação médica, de caráter eliminatório. Há reservas de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência, amparadas pela legislação.

A taxa de inscrição é de R$ 100 ou R$ 160, dependendo se o candidato concorrer a um ou dois cargos. Candidatos que cumpram os requisitos estabelecidos no edital e que queiram solicitar isenção da taxa devem se inscrever de 10 a 13 de abril. As inscrições poderão ser feitas no site do IBFC , com encerramento às 23h do dia 9 de maio.

As inscrições para o concurso público para professores da rede estadual de ensino do Paraná serão abertas nesta segunda-feira (10). O concurso é de responsabilidade da Secretaria da Administração e da Previdência e será realizado pelo IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação). Serão ofertadas inicialmente 1.256 vagas nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

Locais de prova





As provas objetivas e discursivas serão no dia 18 de junho na cidades-sede dos Núcleos Regionais de Educação: Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Loanda, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.





O local onde o candidato realizará a prova não precisará necessariamente ser no mesmo munícipio onde a vaga de interesse está disponível. Dessa forma, um candidato que mora em alguma cidade do interior em que haverá aplicação das provas, mas quer, por exemplo, concorrer a alguma vaga disponível em Curitiba, não precisará se deslocar até a capital. Entretanto, é imprescindível que a escolha do cargo e a cidade sejam indicadas no momento da inscrição para o concurso.