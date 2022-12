Inscrições para o vestibular da Unioeste seguem abertas até 9 de janeiro

O prazo para realizar inscrições para o Vestibular 2023 da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) foi prorrogado até 9 de janeiro de 2023.





A inscrição, no valor de R$ 196, deve ser feita pelo site da instituição de ensino.

As provas estão mantidas para 5 de fevereiro de 2023 e serão aplicadas em nove cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e Campo Grande, Mato Grosso do Sul.







A instituição está presente em cinco cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. São 64 cursos distribuídos nesses 5 campi.

ISENÇÃO





Para quem vai tentar a isenção da taxa, o processo será parecido com o da última edição, poderá ser solicitada durante todo o período de inscrição e utilizando o mesmo critério: CadÚnico válido.





Alguns cursos da Unioeste estão com isenção automática e a consulta pode ser feita no site da instituição.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.