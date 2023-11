Inspetores de escolas municipais terão de apresentar certidão de antecedentes criminais

Uma empresa de Maceió, Alagoas, venceu os dois lotes da licitação lançada pela prefeitura para contratar inspetores para escolas e creches municipais. A terceirizada apresentou proposta de R$ 10,3 milhões por dois anos do serviço. O valor é R$ 1,8 milhão menor em relação ao que o município pretendia pagar.



O contrato deve ser assinado até o início da semana que vem. Posteriormente será emitida a ordem de serviço. “A empresa terá que apresentar a lista dos inspetores e todas as certidões negativas de antecedentes criminais (em até 30 dias). Como vai trabalhar em escola, com aluno e professor, a pessoa terá que ter a ficha limpa. A empresa também terá que apresentar os uniformes”, explicou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.





Sesc abre inscrições para cursinho pré-vestibular em Londrina O Sesc PR oferta 130 vagas gratuitas para o curso pré-vestibular 2024 nas unidades Sesc da Esquina (50 vagas), em Curitiba, e Sesc Londrina Cen



Os trabalhadores foram divididos em dois grupos: um que vai cumprir jornada semanal de 20 horas e o outro 40 horas na semana, ambos de segunda à sexta-feira. No total serão 242 trabalhadores. As 121 unidades escolares terão um inspetor em cada turno de funcionamento. Em alguns casos serão dois ao mesmo tempo por até uma ou duas horas.



“A Educação é que vai fazer o treinamento e organização para que no primeiro dia de aula do ano que vem as escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) tenham estes profissionais para um serviço amplo, tendo como foco principal o controle de entrada e saída de pessoas, receber mercadorias”, destacou.



Publicidade

O que fazer se a empresa não pagar a primeira parcela do 13º salário? As empresas não podem reclamar das finanças nem usar a crise como desculpa, todos os empregados celetistas devem receber, no máxi